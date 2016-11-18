Шойгу и Лавров рассказали о сдерживании ИГ на подступах к Сирии

Российская авиация и правительственные ВВС Сирии наносит удары исключительно в сирийских провинциях Идлиб и Хомс для того, чтобы предотвратить проникновение боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ) из иракского Мосула в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши ВКС и сирийские ВВС работают только в провинциях Идлиб и Хомс для того, чтобы предотвратить попадание боевиков ИГИЛ, которые могут выходить из Мосула, в Сирию», — сказал Лавров после переговоров с госсекретарем США Джоном Керри в Лиме.

Между тем, судя по картам, провинция Хомс действительно граничит с Ираком, хотя и вдалеке от Мосула. Однако провинция Идлиб — это внутренняя сирийская территория близ Алеппо (расстояние между городами Идлиб и Алеппо по трассе 73 км).

Ранее на этой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские войска начали масштабные бомбардировки позиций ИГ и «Джабхат ан-Нусры» (внесена Россией в список террористических организаций) в провинциях Идлиб и Хомс.

В том числе министр подтвердил, что удары наносились самолетами Су-33 авианосца «Адмирал Кузнецов». По словам Шойгу, российские ВКС бомбили заводы террористов в Сирии, на которых изготавливаются отравляющие вещества.