Падение доходов россиян за месяц ускорилось в четыре раза

Росстат констатировал падение реальных располагаемых доходов россиян на 5,9% в октябре нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом в сентябре доходы населения РФ упали на 1,5% — а значит, за месяц процесс ускорился почти в четыре раза.

Если сравнить период с января по октябрь в текущем и прошлом годах, то сокращение реальных располагаемых доходов россиян составило 5,3% (до 30,9 тысячи рублей — или 36,2 тысячи до выплаты НДФЛ).

Напомним, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что зарплаты россиян растут быстрее, чем производительность их труда.

В минувшем месяце министр труда РФ Максим Топилин пообещал, что реальные располагаемые доходы населения поднимутся на докризисный уровень к концу 2018 года.

В начале сентября вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в правительстве вопросы социальной политики, отметила несоответствие между скоростью падения реальных доходов населения и ВВП: доходы, по ее словам, снижаются быстрее, а это тревожный симптом для экономики.