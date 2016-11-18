СМИ узнали об обысках в отделении Интеркоопбанка в Москве

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в столичном отделении Интеркоопбанка, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отделении Интеркоопбанка в Москве прошли обыски», — рассказал собеседник агентства.

Причины, побудившие к обыскам в банке, не уточняются.

СМИ предположили, что правоохранители могли заинтересоваться делами кредитной организации в связи с делом бизнесмена Соломона Манаширова. Он был арестован в Москве в ноябре и подозревается в уклонении от уплаты налогов общей суммой около 100 млн рублей.

В 2015 году в Москве был арестован брат Манаширова, который проходит по делу в передаче взятки суммой 2 млн рублей следователям главного следственного управления МВД РФ.