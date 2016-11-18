60% россиян высказались за цензуру в интернете

Около 60% опрошенных россиян заявили, что цензура в интернете необходима. Об этом сообщает Левада-центр со ссылкой на данные своего опроса, передает «Интерфакс».

Против ограничительных мер в сети выступили 25% опрошенных, а еще 14% не смогли ответить на этот вопрос.

При этом треть респондентов (32%) полагают, что запреты на доступ к некоторым сайтам будут использованы властями для ограничения деятельности гражданских активистов, ущемления гражданские права и свобод. Эту точку зрения не поддержали 44% ответивших, еще 24% не дали никакого ответа на этот вопрос.

Интересно, что половина россиян (51%) сомневаются, что интернет сможет в будущем заменить газеты, радио и телевидение. А вот 31% уверены в обратном.