СМИ сообщили о планах Путина доверить Кириенко свою избирательную кампанию

Первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко в 2018 году возглавит избирательный штаб Владимира Путина на выборах президента страны, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

По их данным, Кириенко выразил желание работать в штабе с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным.

Также по данным собеседников издания, Кириенко призван встряхнуть систему от консерватизма и привести во власть новое поколение молодых чиновников.

Таким образом, Путин, сообщает издание, закладывает основу для своего третьего десятилетия у власти.

Кириенко курирует внутреннюю политику в администрации президента. он был назначен на эту должность в октябре и сразу же провел ряд встреч с политологами и театральными деятелями.