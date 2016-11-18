Патриарх Кирилл отметил готовность Трампа вступить на путь диалога с РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью RT охарактеризовал избранного президента США Дональда Трампа как человека, который готов «ступить на путь диалога с Россией».

По словам патриарха, заявления Трампа о необходимости решить проблему исламского радикализма и терроризма произвели на него положительное впечатление.

«Дай бог, чтобы по этому направлению пошло развитие отношений России с Соединенными Штатами, потому что сегодня терроризм — реальная угроза для всех», — сказал предстоятель РПЦ.

Он также отметил, что предвыборные заявления Трампа «дают надежду», и в данной ситуации «очень важно, чтобы лидеры мощных государств, влияющих на международную политику, своей политикой давали надежду на лучшее будущее».