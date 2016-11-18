Мэр Переславля-Залесского арестован до середины января

Басманный райсуд Москвы поместил под арест на два месяца мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, который проходит по делу о хищении средств «Роснано» в сумме более 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Срок ареста градоначальника истекает 16 января 2017 года.

Прокуратура выступала против ареста Кошурникова, считая его преждевременным.

Ранее суд избрал меру пресечения еще двум фигурантам дела. Основателя компании «НТ-Фарма» Рустама Атауллаханова заключили под стражу, а гендиректор фирмы Евгений Султанов был отправлен под домашний арест.

Султанов пошел на сделку со следствием, частично признав вину. Атауллаханов и Кошурников обвинения отрицают.

По версии следствия, с 2010 года «НТ-Фарма» получила от «Роснано» более 1 млрд рублей на строительство фармацевтического предприятия близ Переславля-Залесского, однако завод так и не был построен.

Атауллаханов и Султанов купили у фирмы мэра города Кошурникова земельный участок на территории национального парка «Плещеево озеро».