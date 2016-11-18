LinkedIn заявил о законности своей работы в России

Социальная сеть LinkedIn заявила, что ее деятельность соответствует законодательству РФ. Об этом сообщает ТАСС.

При этом администрация соцсети изучает все возможные пути разрешения ситуации с ее блокировкой в России. Компания объявила, что ее российские пользователи могут обратиться в LinkedIn для возврата денежных средств пропорционально неиспользованному времени. Кроме того, в соцсети заявили, что граждане РФ могут воспользоваться ею за рубежом.

Как отмечает РИА Новости, в письме администрации пользователям сказано, что LinkedIn ожидает своей разблокировки через некоторое время.

Отметим, соцсеть по решению Роскомнадзора была внесена в реестр запрещенной информации накануне из-за неисполнения ею закона о хранении персональных данных россиян. В РКН заявили, что дважды предлагали компании предоставить информацию о персональных сведениях россиян, но ответ так и не был получен. В Кремле блокировку LinkedIn назвали законной.