США призвали Россию восстановить доступ к LinkedIn

Пресс-секретарь посольства США в РФ Мари Олсон выразила беспокойство в связи с блокировкой социальной сети LinkedIn в России. В посольстве призвали Москву восстановить работу сервиса, передает агентство РИА Новости.

«Мы призываем Россию немедленно восстановить доступ к LinkedIn. Мы призываем Россию тщательно изучить влияние закона о локализации данных, который окажет вредное влияние на российскую IT-индустрию. Компании должны быть свободными в выборе места, где хранить информацию» — заявила Олсон.

Она считает, что случай блокировки деятельности сервиса «создает прецедент, который может быть использован для оправдания закрытия любого сайта, который содержит данные о пользователях из России».

Напомним, что во исполнение судебных решений Роскомнадзор предписал поставщикам интернет-услуг заблокировать доступ к социальной сети для установления деловых контактов LinkedIn 17 ноября.

Ранее Мосгорсуд признал законным иск Роскомнадзора к сервису о нарушении правил переноса данных его российских пользователей на территорию РФ. В августе 2016 года Таганский районный суд Москвы признал, что LinkedIn нарушила закон о хранении персональных данных россиян на территории России и вынес решение о ее блокировке.

LinkedIn заявила, что ее деятельность соответствует законодательству РФ.