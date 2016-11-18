СМИ узнали стоимость ремонта Букингемского дворца

Резиденция королевской семьи в Лондоне — Букингемский дворец — будет отремонтирована, и стоимость работ составит 369 млн фунтов стерлингов, пишет журнал Hello.

Предстоят масштабные изменения — многие ремонтные работы будут проведены во дворе впервые за 60 лет. Ремонт начнется в апреле будущего года, при этом Ее Величество Елизавета II продолжит жить в резиденции и проводить там официальные мероприятия.

В сообщении особо подчеркивается, что на мероприятиях, популярных среди туристов, — наподобие смены караула — ремонтные работы не скажутся.

Сообщается, что все члены королевской семьи, включая саму Елизавету II, полностью поддержали идею проведения ремонта.

В настоящее время Букингемский дворец является одной из наиболее известных достопримечательностей британской столицы, в нем ежегодно бывают около 500 тысяч человек.