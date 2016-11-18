В Москве бизнесмена могли застрелить из-за долгов

В Хорошевском районе Москвы у здания бизнес-центра застрелен предприниматель Игорь Меклер. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убитый был соучредителем трех коммерческих фирм. Они занимались ремонтом зданий, торговлей стройматериалами и сантехническим оборудованием.

СК возбудил дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

«Меклер недавно был признан банкротом. Не исключено, что причиной убийства могли стать невыплаченные долги», — отметили в правоохранительных органах. Однако изучаются и другие версии.