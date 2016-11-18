СМИ сообщили о возможном назначении Митта Ромни госсекретарем США

Ведущая телеканала NBC News Кэйт Сноу со ссылкой на источник, близкий к избранному президенту США Дональду Трампу, сообщила в свом Twitter, что на пост госсекретаря рассматривается кандидатура бывшего кандидата в президенты Митта Ромни.

Источник утверждает, что встреча Ромни с Трампом состоится в предстоящие выходные.

Напомним, Трамп поддерживал Ромни на президентских выборах в 2012 году, но в ходе предвыборной гонки 2015-2016 годов они постоянно критиковали друг друга.

Тем не менее после победы Трампа Ромни позвонил ему с поздравлениями.

Российские СМИ отмечают довольно жесткую позицию Ромни в отношении Москвы, которую он называл «геополитическим врагом» Вашингтона. Кроме того, американский политик заявлял, что не собирается «надевать розовые очки» в отношении действий РФ или ее президента Владимира Путина.