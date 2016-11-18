«Поздравительное» платье Мэрилин Монро продано за 4,8 млн долларов

На аукционе в Беверли-Хиллз продано платье, в котором актриса Мэрилин Монро спела поздравление президенту США Джону Кеннеди. Покупатель отдал за лот 4,8 миллиона долларов, сообщает USA Today.

Таким образом, наряд стал самым дорогим из тех, что когда-либо продавались на аукционах.

В мае 1962 года Монро выступила в этом платье на вечере, посвященном 45-летию Кеннеди. Она спела: Happy Birthday, Mister President.

Актриса умерла спустя всего три месяца после этого появления на публике.