Власти Москвы обещали хозяевам самостроя плату за добровольный снос

Департамент экономической политики и развития Москвы сообщил о готовности столичных властей выплатить владельцам самостроя, вошедшего во второй список для демонтажа, около 1 млрд рублей, передает ТАСС.

«Город должен будет выплатить собственникам строений из второго списка за снос самостроя, по предварительным оценкам, порядка 1 млрд руб.», — пояснили в пресс-службе департамента.

В сообщении говорится, что из префектур Москвы в департамент поступили обращения по поводу выплаты компенсаций 18 собственникам за снос 21 объекта (речь идет о владельцах, согласившихся на добровольный снос, тогда как всего будут сносить 107 объектов).