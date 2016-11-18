США и Украина выступили в ООН против российского документа о запрете героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенный ранее Россией документ о запрете и необходимости борьбы с героизацией нацизма, расизма, расовой дискриминации и ксенофобии. Против его принятия выступили США, Украина и островное государство Палау, сообщает Associated Press.

Всего за принятие документа высказалось 131 государство при 48 воздержавшихся. В числе тех, кто отказался от голосования, оказались страны Евросоюза. Поддержали документ такие страны, как Индия и Китай.

Как отметили американцы, они против этой резолюции, так как она может позволить России политические нападки на соседей и ущемляет свободу слова. «США не могут поддержать данную резолюцию из-за слишком узких рамок и политизированного характера, поскольку она налагает неприемлемые ограничения на фундаментальные принципы выражения свободы мнения», — отметили в представительстве США при ООН.

Стоит отметить, что в резолюции содержится запрет на любую форму прославления нацистского движения и бывших членов СС, попытки осквернения памятников борцам с нацизмом, а также призывает реформировать образование, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности и военных преступлений в годы Второй мировой войны.