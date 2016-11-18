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18 ноября 2016, 15:46
выборы «Единая Россия»

«Молодая гвардия» отказалась проводить во власть молодых

Плакат «Единой России»
Плакат «Единой России»
Олег Козырев

Новое руководство общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» решило провести реформирование своего внутриполитического блока в преддверии президентских выборов 2018 года. Предлагается отказаться от концепции проведения молодых людей во власть, передает «Дождь» со ссылкой на источники в администрации президента.

«Задача в том, чтобы "Молодая гвардия" действовала как многофункциональная платформа, где будут разные площадки подобные ОНФ, позволяющие сегментировано понимать, что интересует молодежь», — сообщил собеседник канала.

Молодые представители блока займутся работой со студентами, чтобы изучить их настроения и заручиться поддержкой. Сообщается также, что молодежь подготовят для работы в предвыборном штабе кандидата от партии «Единая Россия».

Для осуществления поставленной задачи решено создать агентство студенческих коммуникаций «Кампус». У него будет собственный студенческий фонд для поддержки учащихся, которые оказались в сложной ситуации. Фонд будет пополняться исключительно за счет студенческих пожертвований.

Кроме того, «Кампус» будет проводить опросы среди студентов для выявления их проблем и настроений. Предполагается также реализация проекта помощи в трудоустройстве студентов.

Готовиться к выборам главы России будет молодежный избирательный штаб «Молодой гвардии». При этом в нем обучат желающих работать в качестве наблюдающих или юристов штаба.

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