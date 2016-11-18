«Молодая гвардия» отказалась проводить во власть молодых

Новое руководство общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» решило провести реформирование своего внутриполитического блока в преддверии президентских выборов 2018 года. Предлагается отказаться от концепции проведения молодых людей во власть, передает «Дождь» со ссылкой на источники в администрации президента.

«Задача в том, чтобы "Молодая гвардия" действовала как многофункциональная платформа, где будут разные площадки подобные ОНФ, позволяющие сегментировано понимать, что интересует молодежь», — сообщил собеседник канала.

Молодые представители блока займутся работой со студентами, чтобы изучить их настроения и заручиться поддержкой. Сообщается также, что молодежь подготовят для работы в предвыборном штабе кандидата от партии «Единая Россия».

Для осуществления поставленной задачи решено создать агентство студенческих коммуникаций «Кампус». У него будет собственный студенческий фонд для поддержки учащихся, которые оказались в сложной ситуации. Фонд будет пополняться исключительно за счет студенческих пожертвований.

Кроме того, «Кампус» будет проводить опросы среди студентов для выявления их проблем и настроений. Предполагается также реализация проекта помощи в трудоустройстве студентов.

Готовиться к выборам главы России будет молодежный избирательный штаб «Молодой гвардии». При этом в нем обучат желающих работать в качестве наблюдающих или юристов штаба.