Обама договорился с лидерами ЕС о продлении санкций против России

Президент США Барак Обама на встрече в Берлине с лидерами ряда государств ЕС договорился о необходимости продления основных санкций в отношении России. Об этом сообщает немецкоязычный Reuters.

«Важно, что мы продлеваем санкции до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью реализованы», — заявил Обама в четверг на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, премьер-министрами Великобритании и Италии Терезой Мэй и Маттео Ренци и председателем правительства Испании Мариано Рахоем.

Сегодня все участники встречи продолжили переговоры, посвященные, согласно данным дипломатов, отношениям с Россией и перспективами продления санкций против РФ.