Обама ответил на вопрос о помиловании Сноудена

Американский лидер Барак Обама ответил журналистам на вопрос о том, сможет ли он до истечения своего президентского срока помиловать экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, пишет Spiegel.

Обама напомнил, что Сноуден не представал перед судом — а значит, о помиловании даже чисто теоретически и речи быть не может.

Если Сноуден решит появиться в суде, а его адвокаты представят свои аргументы, то, как заявил президент США, «эти вопросы сыграют роль».

Обама также прокомментировал возможности спецслужб по контролю личных данных граждан. По его словам, государство должно защищать свой народ, даже если для этого необходима идентификация адресов электронной почты или номеров мобильных телефонов, — но, с другой стороны, над этими действиями тоже нужен жесткий контроль, поскольку сотрудники спецслужб способны ошибиться или проявить чрезмерное усердие.