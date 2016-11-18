Обама предупредил Трампа о необходимости противостоять Путину

Американский лидер Барак Обама заявил, что надеется на способность избранного президента США Дональда Трампа противостоять главе РФ Владимиру Путину, если его действия будут отклоняться от международных норм и противоречить американским ценностям, сообщает Bloomberg.

По словам Обамы, он не ждет от Трампа точного следования подходу предыдущей администрации Белого дома, но рассчитывает, что его преемник не будет просто придерживаться «принципа реальной политики» и заключать сделки с Россией, несмотря на их удобство, если они навредят людям».

Обама заверил, что на протяжении своего пребывания у власти он «искал конструктивных отношений с Россией», но при этом «всегда был реалистом и понимал» серьезность различий во взглядах на мир Москвы и Вашингтона.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал наладить конструктивные отношения с Россией — однако ни разу не говорил, как намерен это сделать.

Известно, что 14 ноября избранный президент США поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле потом рассказали, что оба политика оценили состояние отношений между Москвой и Вашингтоном как «крайне неудовлетворительное» и отметили необходимость активной совместной работы по их нормализации.