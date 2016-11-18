Бывший вице-губернатор Петербурга арестован по делу «Зенит-Арены»

Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга взял под арест бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, который был задержан на днях по делу о мошенничестве при строительстве стадиона «Зенит-Арена». Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет «Интерфакс», бывший чиновник отправлен под стражу на два месяца — до 15 января 2017 года.

Оганесяна подозревают в хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении подряда на поставку видеотабло для «Зенит-Арены».

Этот стадион на Крестовском острове Петербурга начали строить в 2007 году. Смета несколько раз пересматривалась: из изначальных 6,7 миллиарда рублей затраты выросли почти до 40 миллиардов.