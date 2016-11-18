ЦБ отозвал лицензии у трех банков московского региона

Банк России отозвал лицензии у трех кредитных организаций — московских банков «Метрополь» и Олма-Банк, а также подмосковного Национального залогового банка, сообщает пресс-служба ЦБ.

Отмечается, что Олма-Банк на протяжении последнего года неоднократно нарушал банковское законодательство, а также допустил, что его капитал в течение трех месяцев был ниже минимального размера, установленного законом в 300 млн рублей. При этом банк не стал менять статус на небанковскую кредитную организацию.

Банк «Метрополь» размещал средства в активы низкого качества и неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Он находился в предбанкротном состоянии.

Надлежащая оценка кредитного риска в Национальном залоговом банке из города Долгопрудный и объективное отражение стоимости его активов, как сообщает ЦБ, привели к полной утрате собственных средств (капитала) кредитной организации.

Во все три банка, у которых регулятор отозвал лицензию, назначена временная администрация.

Все три банка — участники системы страхования вкладов.

На 1 ноября «Метрополь» занимал 377 место в банковской системе Российской Федерации, Олма-Банк — 611-е, а Национальный залоговый банк — 375-е.