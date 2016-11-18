В Волгограде потребовали уволить вице-мэра за оскорбление танцоров-мальчиков

На сайте Change.org появилась петиция с требованием отстранить вице-мэра Волгограда по вопросам культуры и социальной политики Анатолия Омельченко за оскорбление мальчиков, занимающихся бальными танцами. Петиция набрала уже 3500 подписей.

Как пишет V1.ru, петиция появилась после того, как недавно назначенный на должность Омельченко 10 ноября посетил детско-юношескую спортивную школу №22 «Мечта».

В школе чиновнику показали «помещения, репетицию, рассказали о проблемах, достижениях и планах на будущее: все как обычно, когда человек только вступает в должность», заявили представители учебного заведения.

«Но внезапно при нескольких представителях руководящего состава и педагогах вице-мэр сказал примерно следующее в адрес мальчиков-бальников: "Это какие-то однополые существа, крутящие попами. Девочки еще ладно, но мальчики. Так и до гомосексуализма недалеко". Сказать, что мы были шокированы, — это не сказать ничего», — отметили в педагогическом коллективе.

Сам Омельченко рассказал изданию, что не считает, что что-то нарушил.

«Меня спросили, нравятся ли мне бальные танцы, я сказал, что нет», — заявил он.

«Мальчики ходят с прилизанными прическами и оттопыренными попками. Мне это не нравится. Я не запрещаю эти танцы и не говорю, что они отвратительны, просто это не по мне», — добавил вице-мэр.