18 ноября 2016, 00:56
Орнелла Мути купила квартиру возле Храма Христа Спасителя
Итальянская актриса Орнелла Мути, перебираясь со своей родины в Россию, приобрела квартиру в Москве — и документы для оформления ей столичной прописки почти готовы, передают «Вести.Ru».
В сообщении говорится, что Мути купила трехкомнатную квартиру в доме на Остоженке, у Храма Христа Спасителя, где планирует поселиться со своим возлюбленным — бизнесменом Фабрисом Керерве, у которого в России свое дело. Вслед за ним актриса и приняла решение переехать в РФ.
По слухам, в российской столице Мути собирается заняться выпуском линии кожаной обуви и открыть ресторан итальянской кухни.
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