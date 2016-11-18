Орнелла Мути купила квартиру возле Храма Христа Спасителя

Итальянская актриса Орнелла Мути, перебираясь со своей родины в Россию, приобрела квартиру в Москве — и документы для оформления ей столичной прописки почти готовы, передают «Вести.Ru».

В сообщении говорится, что Мути купила трехкомнатную квартиру в доме на Остоженке, у Храма Христа Спасителя, где планирует поселиться со своим возлюбленным — бизнесменом Фабрисом Керерве, у которого в России свое дело. Вслед за ним актриса и приняла решение переехать в РФ.

По слухам, в российской столице Мути собирается заняться выпуском линии кожаной обуви и открыть ресторан итальянской кухни.