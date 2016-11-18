СМИ сообщили о гибели в Сирии российского офицера спецназа

Сергей Печальнов — выпускник рязанского училища ВДВ — погиб в Сирии в результате полученного ранения от взрыва мины в июне 2016 года, передает Lenta.ru со ссылкой на газету «Родниковский проспект»,статья в которой в данный момент недоступна.

«Они попали на минное поле, доложили об обстановке и собрались возвращаться в часть, когда сработала мина. Один военный погиб на месте, троих ранило», — сообщает издание.

Отмечается также, что Печальнов скончался через несколько дней после происшествия в больнице Москвы.

Министерство обороны России пока не комментирует информацию о гибели военнослужащего.