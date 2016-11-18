Пентагон по ошибке отправил в RT письмо с критикой

Видеоагентство RT получило от Пентагона письмо, в котором говорится о пропагандистской направленности работы агентства. Оно было получено в ответ на запрос продюсера RT об организации съемок одного из мероприятий Пентагона.

В RT предполагают, что письмо было направлено по ошибке.

Агентство намеревалось присутствовать при разгрузке в Германии контейнеров Пентагона, направленных в Европу в связи с развертыванием дополнительных сил НАТО из-за «агрессивной политики» России.

Ранее сообщалось о резких выражениях представителя американского Госдепа США Джона Кирби в адрес российской журналистки, представляющей телеканал RT.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Сергей Лавров намерен обсудить с госсекретарем Соединенных Штатов Джоном Керри резкое поведение Кирби.