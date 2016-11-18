Прокуратура выступила против ареста мэра Переславля-Залесского

Прокурор на заседании Басманного суда Москвы просил отпустить из-под стражи мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, сообщает «Интерфакс».

«Следствие слишком рано вышло в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Полагаем, что такая строгая мера пресечения избрана быть не может. Она преждевременная», — высказал позицию обвинения прокурор.

Сам Кошурников заявил, что готов сотрудничать со следствием, и просил не сажать его в СИЗО, так как воспитывает детей.

По версии следствия, госкорпорация «Роснано» перевела компании «НТ-Фарма», в общей сложности, более 1 млрд рублей на строительство фармацевтического предприятия около Переславля-Залесского в Ярославской области. Завод, открытие которого планировалось еще в 2012 году, до сих пор не построен. Деньги были потрачены.

16 ноября 2016 года по делу были задержаны мэр Переславля-Залесского Дмитрий Кошурников, а также директор ООО «НТ-Фарма» Евгений Султанов и учредитель этой компании Рустам Атауллаханов.

В офисе сотрудника «Роснано», отвечавшего за работу с «НТ-Фармой», был проведен обыск.