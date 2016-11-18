СМИ узнали о новых членах администрация Трампа

Несколько человек приняли предложение избранного главы Соединенных Штатов Дональда Трампа войти в его администрацию, передает Reuters и АВС со ссылкой на представителей команды Трампа.

Так, член палаты представителей конгресса США Майк Помпео согласился занять пост директора ЦРУ.

Должность советника по вопросам национальной безопасности американского лидера займет отставной генерал Майкл Флинн, за плечами которого более 30 лет военной службы. С 2012 по 2014 год он был главой разведывательного управления минобороны США. Ожидается, что Флинн будет заниматься, в частности, формированием антитеррористической политики государства.

Генпрокурором США станет сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс.

Ранее сообщалось, что на пост госсекретаря рассматривается кандидатура бывшего кандидата в президенты Митта Ромни и губернатора Южной Каролины Никки Хейли.

Новая администрация президента США Дональда Трампа начнет работу после официальной церемонии его инаугурации, которая состоится 20 января 2017 года.

Трамп одержал победу в президентской гонке 8 ноября 2016 года.