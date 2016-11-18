В России могут запретить пудру и тени

Роспотребнадзор подготовил законопроект о запрете производства и распространения в РФ алкоголя в виде порошка. Под запретом могут оказаться тени, пудра, сухие духи и румяна, содержащие это вещество, передают «Известия».

Речь идет о молекулярно-инкапсулированном алкоголе. При разведении в воде он может превратиться в спиртосодержащий напиток.

Сообщается, что Минэкономразвития положительно оценит инициативу Роспотребнадзора. Министерство акцентирует внимание на трактовке термина такого алкоголя: «порошкообразная спиртосодержащая продукция — пищевая или непищевая продукция в виде этилового спирта в порошкообразном (капсулированном) состоянии с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции».

«В состав парфюмерно-косметической продукции входит отдушка, представляющая собой спиртовой раствор душистых веществ … в состав может входить этиловый спирт, выполняющий дезинфицирующие, антиокислительные и другие функции», - отметили в Минэкономразвития.

В Роспотребнадзоре не уточнили, будет ли в итоге изменено определение порошкового алкоголя.