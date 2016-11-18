Премьер Великобритании пообещала давить на Россию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что она разделяет мнение Евросоюза относительно необходимости сохранения осуждения действий стран, причастных к насилию в Сирии. Мэй согласилась продолжать давление на Россию, передает Euronews.

«Мы согласны с тем, чтобы продолжить оказывать давление на Россию, включая возможность введения санкций в отношении тех, кто нарушает международное законодательство по правам человека», — сказала премьер-министр.

Такое заявление она сделала на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

[Live footage] Angela Merkel and Theresa May hold joint press conference https://t.co/Rve1LorsqB https://t.co/2Fg0XB8mNX — euronews (@euronews) 18 ноября 2016 г.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал о планах введения новых антироссийских санкций в связи с обострением ситуации в сирийском Алеппо.