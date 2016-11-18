Священники вышли на пикет против закона об оскорблении чувств верующих

Священнослужители провели одиночные пикеты в Санкт-Петербурге 18 ноября. Представители РПЦ призвали к отмене статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих, передает «Фонтанка.ру».

Три священника «Апостольской православной церкви» встали с плакатами вдоль набережной канала Грибоедова в 50 метрах друг от друга.

Их плакаты гласили: «Бог поругаем не бывает. Требуем отмены статьи 148 УК «Об оскорблении чувств верующих», «Чувства верующего оскорбить невозможно», «Чувства верующих защищает Господь, а не уголовный кодекс».

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и записали данные пикетирующих.