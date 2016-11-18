ГП не увидела провокации оперативников в деле Улюкаева

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман заявил, что для задержания и ареста экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева были серьезные и законные основания. Он высказался против возможной провокации оперативных служб в данном деле, передает «Интерфакс».

«Для того, чтобы возбудить уголовное дело, предъявить обвинение и избрать меру пресечения в отношении лица подобного ранга, имеются серьезные основания», — сотметил Буксман​.

Он подтвердил, что ​Генпрокуратура «участвует на двух стадиях уголовного процесса». «Это изучение законности возбуждения уголовного дела, и она согласилась, что дело возбуждено законно, все поводы и основания для этого имеются», — пояснил замгенпрокурора. Прокуроры принимали решение и о мере пресечения экс-министру.

Буксман отверг возможность провокации оперативных служб: «Прокуратура изучила все материалы, послужившие материалом для возбуждения уголовного дела, и признала все эти основания и поводы законными и обоснованными».

Ранее стало известно, что защита Улюкаева обратилась в Мосгорсуд с жалобой на домашний арест. Эту меру попросили заменить на подписку о невыезде.