Мощный радиоимпульс пришел с расстояния в миллиард световых лет

Ученые рассказали о результатах анализа мощного радиоимпульса, который им удалось наблюдать в прошлом году. Он оказался самым сильным за всю историю наблюдений, а его источник удалось установить с невиданной прежде точностью.

Астрономы впервые наблюдали так называемый «быстрый радиоимпульс» (Fast Radio Bursts) в 2007 году, анализируя архивы наблюдений, сделанных еще в 2001. С тех пор быстрые радиоимпульсы отмечались уже более двадцати раз. Эти мощные вспышки в радиодиапазоне длятся не более нескольких миллисекунд, но за это время выделяется такое количество энергии, какое Солнце излучает за несколько десятков тысяч лет. Идентифицировать их источники весьма трудно. До сих пор даже не было единого мнения о том, возникают ли быстрые радиоимпульсы внутри Млечного Пути или же приходят из других галактик. Природа быстрых радиоимпульсов тоже неясна. Возможно, их источниками служат сверхмассивные нейтронные звезды, вращающиеся с огромной скоростью – блицары, чье существование пока не доказано.

Добиться успеха на этот раз астрономам помогло то, что они зафиксировали импульс двумя детекторами. В результате они смогли локализовать его источник. Как говорит астрофизик Райан Шеннон (Ryan Shannon), работающий на радиотелескопе Паркс в Австралии, радиоимпульс, вероятно, пришел из далекой галактики VHS7, находящейся от нас на расстоянии в миллиард световых лет.