Новое антитело нейтрализует 98 % штаммов ВИЧ

Ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) обнаружили в организме ВИЧ-инфицированного пациента антитело, которое нейтрализует 98 % всех штаммов вируса иммунодефицита человека, включая большинство штаммов, устойчивых к другим антителам того же класса.

Высокая изменчивость этого вируса затрудняет поиск антител, которые были бы эффективны против ВИЧ-инфекции. Новое антитело, получившее название N6, было проверено на 181 штаммах искусственно созданных вирусов, содержащих фрагменты вируса иммунодефицита человека, и справилось со 177 из них. Этот результат примерно в десять раз лучше, чем у антитела VRC01, которое весной этого года в испытании на обезьянах в течение полугода предотвращало развитие вируса иммунодефицита в их организме, а теперь проходит клинические испытания уже на людях.

Как отмечают ученые, наиболее перспективные антитела к вирусу иммунодефицита в данный момент оказываются либо мощными по действию, но эффективными против малого числа штаммов (PGT121 или PGDM1400), либо же они имеют широкий спектр действия, но менее мощны (10E8 или VRC01). Антитело N6 сочетает сильные стороны обеих групп. Оно связывается с CD4-связывающим участком (CD4bs) гликопротеина оболочки вируса, точнее, с тем его фрагментом, который не столь сильно подвержен изменениям и поэтому идентичен у большого числа штаммов.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Immunity.