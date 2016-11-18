Вкусовые рецепторы помогают круглому червю реагировать на ультрафиолет

В 2008 году ученые обнаружили, что микроскопические круглые черви из типа нематод (Nematoda) реагируют на ультрафиолетовое излучение. Подобная способность помогает им в природе избегать гибельных для них солнечных лучей.

Удивительным казалось то, что у нематод не только нет глаз, у них вообще не имеется никаких известных науке светочувствительных белков: ни опсинов, ни криптохромов. Поэтому было непонятно, как они ухитряются видеть свет в ультрафиолетовом диапазоне. Была высказана гипотеза, что за чувствительность к ультрафиолету у нематод отвечает рецептор LITE-1, который обычно служит у них для восприятия вкуса. Он мог бы реагировать на продукты химических реакций, возникающих в клетках нематоды под действием ультрафиолета, например, на перекись водорода.

В новом исследовании предположение о чувствительности рецептора LITE-1 к ультрафиолету было подтверждено. Более того, ученые обнаружили, что LITE-1 от 10 до 100 раз более чувствителен к свету ультрафиолетового диапазона, чем глаза человека – к свету в видимом ими диапазоне.

У млекопитающих белок LITE-1 отсутствует. Но исследователи считают, что другие вкусовые рецепторы, возможно, тоже способны воспринимать ультрафиолетовое излучение.

Работа опубликована в журнале Cell.