Представитель Карлсена попросил убрать камеры из комнат отдыха шахматистов

Менеджер действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена Эспен Агдестейн обратился к организаторам матча за шахматную корону в Нью-Йорке. Он потребовал убрать камеры из комнат отдыха, куда иногда во время партий удалятся на передышку чемпион и претендент из России Сергей Карякин. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Просьба прозвучала после того, как а момент трансляции пятой партии матча между Карлсеном и Карякиным в интернете распространились фото из комнат отдыха. Как отметил Агдестейн, он не уверен в том, что его подопечный знает об установленных камерах. Соглашение же предполагает, что данными скамер могут пользоваться исключительно судьи.

Отметим, что фото опубликовал журналист норвежского издания Dagbladet Тарьей Свенсен.

После пяти партий между Карлсенем и Карякиным счет шахматистов равный и составляет 2,5:2,5. Шестая партия состоится 18 ноября.

The World Champion half asleep while Karjakin thinking about his move. Again! #CarlsenKarjakin pic.twitter.com/DHCnlHdVfA