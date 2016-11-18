Китайский робот устроил погром на выставке и наехал на человека
Робот Little Chubby («Маленький Толстяк»), предназначенный для обучения детей в возрасте 4-12 лет, «напал» на мужчину на выставке China Hi-Tech Fair в китайском Шэньчжэне, сообщает интернет-издание What.
По его данным, оператор, которому полагалось присматривать за роботом, куда-то отошел, оставив аппарат без присмотра. В это время Little Chubby неожиданно разбил стеклянный стенд и нанес травму стоявшему рядом мужчине, наехав ему на ногу.
Chinese robot smashes booth and injures visitor at China's Hi-Tech Fair (#chtf ) https://t.co/PW5CjBV474 pic.twitter.com/gIQjvLWnlq— What's On Weibo (@WhatsOnWeibo) 18 ноября 2016 г.
По одной из версий, пострадал посетитель выставки, а по другой — сотрудник выставочного комплекса, поспешивший на звук бьющегося стекла.
Насколько тяжела полученная мужчиной травма, не сообщается. Известно лишь, что пострадавший был госпитализирован, его вынесли из здания выставочного комплекса на носилках. «Впервые в Китае робот нанес травму человеку», — резюмировали журналисты.
В социальных сетях инцидент превратили в повод для шуток о вторжении машин и их борьбе против человечества. Еще одна версия «бунта» робота — его недовольство тем, что он made in China (сделан в Китае).
Стоимость Little Chubby в китайских интернет-магазинах составляет около 1,5 тысячи долларов.