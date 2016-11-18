Минтранс выбрал штрафовщика для системы «Платон»

Министерство транспорта выбрало ведомство, которое будет следить за участниками системы взимания платы с большегрузов «Платон» и штрафовать нарушителей. Эти функции возложат на Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), которая напрямую подчиняется Минтрансу, говорится в сообщении министерства, которое приводит РИА Новости.

«Ространснадзор готов взять на себя функцию контроля за нарушителями на основе фото и видеофиксации в рамках системы "Платон". Соответствующий проект нормативного акта уже подготовлен и успешно прошел стадию общественных слушаний», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Сейчас за подключением водителей большегрузов к системе «Платон» следит ГИБДД. Ространснадзор сможет штрафовать водителей иностранных большегрузов, которые не внесли плату на границе России, а также контролировать соблюдение законодательства российскими перевозчиками.