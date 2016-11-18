Трасляцию «РТР Планеты» в Литве запретили из-за ток-шоу Соловьева

Трансляция российского телеканала «РТР Планета» в Литве остановлена на три месяца по решению республиканской комиссии по теле- и радиовещанию (ЛКТРВ). Причиной стало «подстрекательство к войне, розни и национальной ненависти», сообщает Delfi.

Решение о приостановке трансляции вступит в силу 21 ноября и продолжит действовать до 21 февраля 2017 года.

Нарекания ЛКТРВ российский телеканал вызвал после эфира телепрограммы «Поединок» Владимира Соловьева от 6 октября, когда депутат Госдумы Владимир Жириновский приравнял военные действия США к террористическим.

Кроме того, лидер ЛДПР заявил: «Если в Румынии будет система ПРО установлена, то и от Румынии ничего не останется, а если американские танки подойдут к нашим границам, назад они никуда не двинутся — сгорят с экипажами».

Литовские эксперты в сфере телевещания расценили заявление российского политика как подстрекательство к войне, насилию и физической расправе с США, Румынией, Чехией, Польшей и прибалтийскими республиками.

Кроме того, ЛКТРВ усмотрела нарушение в том, что участники телепередачи «Поединок» пытались убедить аудиторию в безоговорочной правоте одной только России.