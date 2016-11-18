Военный вытер ноги о 12-летнего ученика Русской гимназии в Чите

Военнослужащий, дочь которого учится в Русской гимназии в Чите, избил 12-летнего одноклассника своей дочери и вытер о него ноги. Об этом сообщает «Чита.ру» со ссылкой на отца потерпевшего ребенка. Имен участников конфликта в заметке не приводится.

«В начале октября в класс зашли двое родителей, мужчина назвал имя сына, уронил его на пол и начал вытирать ноги. Одноклассники хотели убежать, но женщина закрыла дверь и заставляла смотреть, что с ними будет, если кто-то обидит ее дочь», — сообщил отец гимназиста.

Он сообщил, что написал заявление в полицию, а там ему заявили, что передали материалы в военно-следственный отдел по Читинскому гарнизону.

«Я заходил туда, следователь сказал, что в связи с изменениями в законодательстве военному не грозит наказания, даже административного. Следователь предложил организовать встречу, чтобы решить мирным путем. Ребенок меня спрашивает, что ему будет? Я не могу же ему сказать, что можно о тебя ноги вытирать и заплатить потом штраф 5 тысяч рублей», — заявил отец мальчика.

Замдиректора гимназии по воспитательной работе Наталья Скажутина сообщила изданию, что до рукоприкладства дочь военного поссорилась с одноклассником.

«Они разругались между собой, мальчик обозвал девочку. Папа пришел выяснять отношения, схватил его за грудки. Ну, подошла классная руководительница, состоялся разговор и все», — рассказала она свою версии событий.