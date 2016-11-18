Названы имена готовивших переворот в Черногории россиян

Прокуратура Черногории заявила, что попытку госпереворота в стране хотели осуществить граждане России Эдуард Широков и Владимир Попов. Об этом сообщает местный портал CDM.

По данным следствия, Широков и Попов в сентябре этого года организовали на территории Черногории, Сербии и России группу, которая должна была совершить «неопределенное количество терактов и покушения на представителей властей Черногории».

Вербовкой участников группы занимался сербский националист Александр Синджелич. Стоит отметить, что он принимал участие в действиях в Донбассе на стороне сепаратистов.

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщили о неформальных извинениях со стороны секретаря Собвеза России Николая Патрушева за попытку переворота в Черногории. Он посетил столицу Сербии 26 октября, чтобы замять разразившийся международный скандал с неудавшимся переворотом и попыткой покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича. Патрушев заверил, что Кремль «не давал свою санкцию» националистам. Официально Москва также опровергла свое участие в попытке госпереворота.