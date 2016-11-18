Сбербанк установил зарубежное место координации DDoS-атак на свои серверы

Сбербанк России установил место, из которого координировались DDoS-атаки на российские банки, и передал информацию об этом в правоохранительные органы. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, передает РИА Новости.

По словам банкира, атаки, которые произошли несколько дней назад, «были необычно мощными, скоординированными, велись из разных стран, но все координировались из одного места».

«Страна, из которой все это происходило, нам известна. Мы направили все соответствующие документы в ЦБ и правоохранительные органы», — добавил он, не уточнив, откуда именно велась атака.

Зампред банка лишь ответил на вопросы журналистов, сказав, что это не США и не Казахстан.

По его словам, в результате атак «никакого материального ущерба ни клиенты, ни банк не понесли».

Мощные DDoS-атаки (атаки на систему с целью довести ее до отказа) были организованы на пять российских кредитных организаций, входящих в десятку самых крупных в стране.