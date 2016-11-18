Депутат ГД Михаил Щапов: «В новом бюджете федеральные власти решают свои проблемы за счет регионов»

Депутат Государственной Думы ФС РФ от Иркутской области, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Михаил Викторович Щапов прокомментировал рассмотрение нового бюджета:

«Завтра мы будем рассматривать Федеральный бюджет на 2017-2019 годы в первом чтении. Даже по его основным параметрам видно, что это – бюджет глубокого экономического кризиса.

Если говорить о вопросах безопасности, которые относятся к ведению моего комитета, то здесь ситуация неровная. Например, ассигнования по статье «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предполагается снизить на 4 млрд рублей. Я представляю лесной регион – Иркутскую область, – каждый год мы очень страдаем от пожаров, и такой подход я не считаю правильным. Снижение по этой статье связано в том числе и с завершением программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года». Программа завершена, а пожаров становится только больше. Однако отмечу и положительный момент: увеличение объемов финансирования на оснащение техникой подразделений МЧС на 2,38 млрд рублей. Надеюсь, эти средства действительно достанутся спасателям, которые борются со стихией на местах.

Если говорить о региональной части бюджетной политики на ближайшие годы, то регионам придется хуже всего. Федеральное правительство, уже не особо стесняясь, забирает доходы у субъектов федерации. На примере одного региона – Иркутской области – это приведет к потере порядка 5 млрд рублей поступлений в бюджет в 2017 году. Это 5% от всей доходной базы. Забирают 1% налога на прибыль, хотят снизить с 88 до 61,7 процента норматив зачисления акциза на нефтепродукты, предполагается увеличение ставки налога на добычу нефти, что автоматически приведет к снижению налогооблагаемой прибыли нефтедобывающих компаний. Т. е. если ваш регион еще хоть как-то зарабатывает, пытается развивать экономику, у вас отберут все излишки, но исполнения майских указов и социальных обязательств требовать не перестанут.

При этом общие расходы по статье «Межбюджетные трансферты» составляют чуть более 1,533 трлн рублей. Это больше, чем в 2016 году, на 4% (тогда было 1,474 трлн). Но мы помним о перераспределении 1% налога на прибыль. Фактически повышение расходов по всей статье финансируется за счет регионов-реципиентов. Уже в плане на 2018 год объем расходов по статье сокращается до 1,513, а в 2019 году – до 1,443 трлн. То есть, правительство в текущем режиме за счет одних регионов решает проблемы других, прекрасно понимая, что через два года ситуация ухудшится для всех.

В итоге снижаются не только доходы региональных бюджетов – вместе с ними беднеют муниципалитеты. Это порождает конфликты между мэрами городов и районов с одной стороны и властями субъекта федерации с другой. Все хотят защитить интересы своих жителей, но денег на всех катастрофически не хватает. В моей родной Иркутской области, например, сейчас происходит жесткое противостояние относительно перераспределения 3% НДФЛ от региона к муниципалитетам. В него втянуты почти все главы муниципалитетов, депутаты Заксобрания, чиновники областного правительства. Вместо того, чтобы консолидировано заниматься развитием нашей области, мы делим 3% от налога.

В целом, можно констатировать, что мы идем в бюджетный тупик. И федеральное правительство не готово что-то менять, чтобы избежать этого тупика - оно продолжает двигаться по инерции. Правительство механически сокращает расходы, включая и те, которые в будущем могут стимулировать экономический рост – на национальную экономику и повышение качества человеческого капитала. Одновременно чиновники продолжают изымать деньги из регионов, лишая их всяких стимулов развиваться. Чтобы свернуть с этого тупикового пути, нужны кардинальные меры и смелые решения. В действующем правительстве смелости не чувствуется».