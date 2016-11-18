СК выделил в отдельное производство дело мэра Переславля-Залесского

Дело мэра города Переславль-Залесский Дениса Кошурникова выделено Следственным комитетом России в отдельное производство. Об этом сообщил его адвокат Александр Захарьин, передает агентство РИА Новости.

«Его дело выделено в отдельное производство по превышению полномочий. Он не имеет отношения к хищению, это прямо написано в основании для выделения», — пояснил Захарьин.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Кошурникова 16 ноября. Также были задержаны учредитель «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов и гендиректор организации Евгений Султанов.

СКР заподозрил руководство «НТ-Фарма» в растрате 1 млрд рублей, который «Роснано» выделил для строительства фармацевтического производства в Ярославской области. В «Роснано» выражали обеспокоенность финансовой деятельностью «НТ-Фарма». Об этом были проинформированы правоохранительные органы.

Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Атауллаханова, Султанова и Кошурникова.

Кошурников подозревается в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий.

Прокуратура выступила против ареста мэра Переславля-Залесского.