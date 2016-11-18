18 ноября 2016, 09:57
Собчак родила мальчика
Телеведущая Ксения Собчак заявила о рождении первенца. Об этом она написала в своем Instagram.
«Теперь самый счастливый день. Я — мама прекрасного мальчика», — так прокомментировала сама Собчак это событие.
По данным «Комсомольской правды», роды прошли в подмосковном роддоме «Лапино», Собчак легко перенесла их. Сейчас, по информации журналистов, мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
18.11.16 теперь самый счастливый день. Я-мама прекрасного мальчика.
Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Ноя 17 2016 в 10:15 PST
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