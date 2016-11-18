Собчак родила мальчика

Телеведущая Ксения Собчак заявила о рождении первенца. Об этом она написала в своем Instagram.

«Теперь самый счастливый день. Я — мама прекрасного мальчика», — так прокомментировала сама Собчак это событие.

По данным «Комсомольской правды», роды прошли в подмосковном роддоме «Лапино», Собчак легко перенесла их. Сейчас, по информации журналистов, мать и ребенок чувствуют себя хорошо.