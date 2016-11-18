Появились кадры штурма дома с псковскими подростками

В интернете появился видеоролик, на котором спецназ штурмует дом в поселке Струги Красные, в котором укрывались с оружием двое псковских подростков.

Запись опубликована на YouTube и в аккаунте пользователя Руслана Левиева в твиттере.

На кадрах видно, как вооруженные люди в форме через окно и дверь проникают в дом, пока человек призывает подростков в мегафон выйти.

«Спокойно сам выходи, только глупостей не натвори», — говорит мужчина в мегафон, обращаясь, по-видимому, к одному из подростков — Денису.

Вместе с ним в доме была его одноклассница Екатерина. Подростки встречались, поругались с родителями и сбежали на дачу.

Найдя в доме охотничий арсенал, они начали палить в приехавшую за ними машину полиции.

По официальным данным, Денис и Екатерина покончили с собой до того, как дом штурмом взяли спецназовцы.

Во время осады дома подростки вели трансляцию того, что происходит, в Periscope. 17 ноября прошли их похороны.