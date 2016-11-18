Зарплату главы «Почты России» решили увеличить до 10 млн рублей в месяц

Минкомсвязи издало приказ, согласно которому зарплата руководства «Почты России» привязывается к средней зарплате в организации, пишут «Ведомости».

Согласно документу, зарплата главы «Почты России» превысит 500 средних зарплат почтовых работников, замруководителя — 350 средних зарплат, а главного бухгалтера — 150. Приказ от 31 октября подписал глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

По данным «Почты России», в 2015 году средняя зарплата сотрудника «Почты» составила 18 800 рублей в месяц, а в текущем году, по прогнозу компании, она должна превысить 20 000 рублей.

Таким образом, зарплата руководителя госкомпании составит 10 млн рублей в месяц или 120 млн рублей в год.

Издание связало приказ Минкомсвязи с претензиями Генпрокуратуры к зарплате руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова. Как пишет CNews, за 2014 год его доход составил 95,4 млн рублей, а официальная зарплата 3 млн 720 тысяч рублей за год (310 тысяч в месяц).