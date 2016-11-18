Литва назвала Россию «суперпроблемой»

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия является «суперпроблемой». Он опасается, что российский лидер Владимир Путин захочет испытать военную готовность и решимость НАТО, передает ВВС.

«Россия - это не сверхдержава, это сверхпроблема», — подчеркнул Линас.

По словам Линкявичюса, существует опасность того, что Россия воспользуется периодом до официального вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность.

Линас также выразил озабоченность наращиванием военной мощи РФ в Калининграде.

«Новая администрация (США) приступит к управлению страной только во второй половине января. Я испытываю большие опасения по поводу этого периода - не только из-за близлежащих регионов, но и из-за Алеппо, который, надеюсь, к тому времени еще не сотрут с лица Земли», — отметил он.