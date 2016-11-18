Правительство урезало квоты на временное проживание иностранцев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил квоту разрешений иностранным гражданам на временное проживание в России в 2017 году. Российским регионам разрешено выдать, в общей сложности, 110 880 таких разрешений, что, как отмечается на сайте правительства, на 15 тысяч меньше, чем в 2016 году.

В 2016 году квота составляла 125 900 разрешений.

«Размер квоты на 2017 год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, подготовленных с учетом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе», — сообщается в пресс-релизе кабмина.