Британский журнал отправил Путина и Трампа на войну

Британский еженедельный журнал The Economist выйдет с необычной иллюстрацией на обложке: российский лидер Владимир Путин играет на дудочке, избранный президент США Дональд Трамп и экс-лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж бьют в барабаны, а позади них шествует глава оппозиционной французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен с высоко поднятым флагом Франции.

Иллюстрация стилизована под времена американской войны за независимость. Тема выпуска, также обозначенная на обложке еженедельника, сформулирована как «Новый национализм».

В выпуске содержится одноименная статья, речь в которой идет об охвативших США после победы Трампа националистических настроениях, а также приводятся примеры аналогичных настроений из РФ и Китая.

Другая статья в выпуске — под заголовком «Самая большая популистская опасность в Европе» — посвящена предстоящим президентским выборам во Франции: издание считает высоким риск победы Марин Ле Пен, что поставит под угрозу само существование Европейского союза.