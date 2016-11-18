Time выбрал 100 самых важных фотографий в истории

Журнал Time выбрал сотню самых важных снимков за всю историю фотографии и опубликовал их на своем сайте, снабдив развернутыми комментариями.

Фотоальбом получил название 100 Photos. Работы для него были выбраны, исходя из мнения известных фотографов и экспертов в области фотографии.

Здесь и первый фотоснимок «Вид из окна», сделанный в 1826 году, и портреты многих известных людей, и фотографии, ставшие классикой жанра «Поцелуй на Таймс-сквер» или катастрофа дирижабля «Гинденбург».

Фотоальбом можно купить и в бумажном виде за 25 долларов.